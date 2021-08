Il Milan guarda anche al fronte cessioni e sta per salutare uno dei suoi esterni, fuori dai piani di Pioli

Il Milan sta per riaccogliere Tiemoue Bakayoko a centrocampo e continua a lavorare al trequartista: in pole ci sono sempre Adli e Junior Messias, primi nomi in lista per sostituire Calhanoglu. Nel frattempo Maldini e Massara devono, però, anche pensare al mercato in uscita e dopo le cessioni di Donnarumma e Calhanoglu, entrambe a parametro zero, questa volta i rossoneri vogliono fare cassa e tra i principali indiziati c’è Samu Castillejo. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, il Getafe è il club più interessato all’ala spagnola classe ’95. Dopo una stagione abbastanza positiva, l’ex Villarreal ha perso terreno nelle gerarchie di Stefano Pioli e il suo addio sembra ormai inevitabile.

Calciomercato Milan, Castillejo verso il Getafe

Il giocatore sarebbe molto felice di tornare in Spagna e starebbe spingendo il suo procuratore al chiudere al più presto la trattativa. Il Milan deve riuscire a incassare un buon bottino, viste le cessioni di due big senza nessuna ricompensa.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo, il Getafe starebbe preparando un’offerta da circa 8 milioni di euro per convincere il Milan che ha già aperto alla cessione del giocatore. Samu Castillejo si avvicina sempre di più al ritorno in Liga.