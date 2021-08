Il calciomercato di Milan e Roma sta per veder sfumare uno degli obiettivi estivi: sorpasso di Spalletti

Solo cinque giorni alla chiusura del calciomercato estivo, con i club di Serie A che meditano la chiusura degli ultimi colpi prima del 31 agosto. Tra questi, in casa Inter, è tempo di fare i conti con le cessioni di altri esuberi dopo gli addii illustri di Hakimi e Lukaku. In tal senso, tra i nomi maggiormente chiacchierati in ottica uscite, resta vivo quello di Roberto Gagliardini. L’ex Atalanta non rientra tra le priorità di Simone Inzaghi e partirà nelle ultime ore di mercato. In tal senso, sono diversi i club interessati al centrocampista 27enne che l’anno scorso ha collezionato 28 presenze con 3 reti e 2 assist vincenti. Adesso, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, la situazione sarebbe in via di definizione con Roma e Milan, alla finestra per Gagliardini, che rischiano di rimanere a mani vuote. A farsi avanti sarebbe dunque il Napoli di Luciano Spalletti, pronto a puntare sul bergamasco classe ’94 per completare la mediana azzurra: ecco i dettagli.

Calciomercato Inter, Gagliardini al Napoli: i dettagli

L’Inter ha deciso di dire addio, almeno a titolo temporaneo, a Roberto Gagliardini. Il centrocampista partirà ma non finirà nè alla Roma nè al Milan: il suo futuro è al Napoli, con Spalletti che stima il giocatore già allenato ai tempi dell’Inter.

Un prestito secco in favore della società di Aurelio De Laurentiis pronto ad assicurarsi le prestazioni di Gagliardini per la prossima annata calcistica.

Situazione in divenire, pochi giorni e Gagliardini saluterà l’Inter: il Napoli di Spalletti in pole position.