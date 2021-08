L’Inter pensa a un nuovo colpo negli ultimi giorni di calciomercato e studia un nuovo scambio in Serie A: c’è la decisione

Sarà un finale di calciomercato importante per l’Inter, che potrebbe effettuare nuove mosse negli ultimi giorni. I nerazzurri hanno speso poco e incassato tanto, per questo potrebbero non essere terminate le operazioni che a questo punto potrebbero coinvolgere un altro attaccante per arrivare a un numero giusto di calciatori per il 3-5-2 di Inzaghi.

L’Inter starebbe pensando anche a Scamacca del Sassuolo, ma l’affare non sembra semplice. La ‘Beneamata’ infatti vorrebbe provare a inserire Sensi nella trattativa per effettuare uno scambio, ma il centrocampista non sarebbe entusiasta di tornare in neroverde e per questo il tentativo potrebbe sfumare.

Calciomercato Juventus, idea di scambio per Scamacca ma Sensi dice no

L’Inter dunque lo cerca anche dal Sassuolo il nuovo attaccante. I nerazzurri hanno già Lautaro Martinez, Dzeko e a breve Correa e con i possibili addii di Satriano e Pinamonti e anche le discussioni su Sanchez potrebbe servire un nuovo attaccante. A livello numerico infatti ci vorrebbero due titolari e due riserve in quel modulo e per questo Scamacca potrebbe arrivare come quarta punta.

L’Inter dunque vivrà gli ultimi cinque giorni di calciomercato in maniera attiva per provare a chiudere definitivamente le operazioni ancora in bilico e sistemare ogni reparto.