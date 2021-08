Cristiano Ronaldo è sempre più vicino a lasciare la Juventus di Massimiliano Allegri: torna di moda, per sostituirlo, il nome di Antoine Griezmann del Barcellona

Siamo entrati nella fase caldissima di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo aver visto come protagonista l’Inter di Simone Inzaghi, che ha portato a Milano Edin Dzeko, Joaquin Correa e Denzel Dumfries per far fronte alle partenze di Hakimi e Lukaku, ora tocca alla Juventus avere il ruolo centrale in queste ultime battute di trasferimenti. Il nome caldo è ovviamente quello di Cristiano Ronaldo che è sempre più vicino a lasciare la Continassa per vestire la maglia del Manchester City di Pep Guardiola, storico rivale ai tempi delle sfide in Spagna fra il Barcellona del Tiki Taka ed il Real Madrid dei Nuovi Galacticos.

Con la partenza di Cristiano Ronaldo la Juventus andrebbe a liberarsi di un ingaggio pesantissimo che grava come un macigno sul bilancio: ben 31 milioni di euro netti a stagione. Numeri da capogiro che poi, in Europa, non hanno trovato riscontro sul rettangolo verde viste le tre eliminazioni consecutive con CR7 al centro dell’attacco: una ai quarti di finale contro l’Ajax e due agli ottavi contro Lione e Porto.



Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo | Ritorno di fiamma per il sostituto

Con la partenza di Cristiano Ronaldo verso l’Inghilterra, stavolta sull’altra sponda di Manchester dopo aver fatto parte della storia, non troppo recente, del Manchester United, la Juventus andrà a caccia di un sostituto in grado di entrare al meglio nei dettami tattici di Massimiliano Allegri.

Attenzione al profilo di Antoine Griezmann. Il giocatore francese al Barcellona non ha mai trovato la sua vera dimensione. Il giocatore percepisce un ingaggio elevato, vicino ai 17 milioni di euro a stagione, ha un valore in sede di calciomercato di circa 50-60 milioni di euro ed il suo contratto con il club blaugrana scade nel 2024.