In casa Juventus il futuro di Cristiano Ronaldo continua a essere in bilico: Jorge Mendes è a Torino e propone la soluzione

Caos in casa Juventus per la situazione Cristiano Ronaldo. A pochi giorni dalla fine della sessione estiva di calciomercato il portoghese sembrerebbe più vicino all’addio alla Juventus che mai. Ieri il procuratore del portoghese, Jorge Mendes, è arrivato a Torino proprio per cercare di chiarire la situazione e trovare una soluzione per far partire il proprio assistito. Questa mattina c’è stato anche l’incontro tra la Juventus e il procuratore portoghese, per parlare proprio del futuro di CR7.

Al momento la squadra che sembrerebbe più vicina a Ronaldo sembrerebbe essere il Manchester City, e Jorge Mendes vorrebbe riuscire a portarlo in Premier a parametro zero. Per convincere la Juventus a lasciar partire il proprio assistito Mendes potrebbe servire l’assist ai bianconeri per un colpo dalla Francia.

Calciomercato Juventus, Mendes spinge per l’addio di Ronaldo: assist per Renato Sanches

Sono ore calde in casa Juventus, in cui si decide il futuro di Cristiano Ronaldo. Il suo agente, Jorge Mendes, è in Italia ed ha già parlato con il club e con il suo assistito. La richiesta sarebbe quella di lasciare il club a parametro zero per volare poi al Manchester City.

Per convincere la Juventus a far partire Ronaldo a titolo gratuito Mendes potrebbe provare ad agevolare la trattativa tra i bianconeri e il Lille per un suo assistito, ovvero Renato Sanches. Il centrocampista portoghese piace da tempo alla Juventus e il procuratore potrebbe fare da tramite con il club francese per facilitare le operazioni alla Juventus. Dunque ultimi giorni che si prospettano infuocati per il calciomercato bianconero in entrata e in uscita.