La Juventus appesa al caso Cristiano Ronaldo, vicino al Manchester City: i bianconeri mettono nel mirino Gabriel Jesus e spunta un retroscena sull’operazione

Il calciomercato può regalare un finale ricco di colpi di scena. L’occhio del ciclone è sopra la città di Torino, con la Juventus al centro delle attenzioni per il caso Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese potrebbe lasciare i bianconeri, nonostante abbia ancora un anno di contratto: in cima alla lista c’è il Manchester City, pronto ad accoglierlo. L’addio del numero sette sarebbe comunque coperto dalla Juventus con un nuovo acquisto e – in tal senso – c’è da riportare un retroscena.

La Juventus ha infatti messo nel mirino Gabriel Jesus come rinforzo per l’attacco. Il giocatore, in forza proprio al City – ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è reduce da una stagione da protagonista con gli inglesi: nove gol e quattro assist nell’ultima Premier League. I bianconeri, però, avevano chiuso con il centravanti già un mese fa. A bloccare tutto poi, secondo un retroscena, sarebbe stato proprio Pep Guardiola che avrebbe posto il veto alla cessione.

Calciomercato Juventus, retroscena Gabriel Jesus

Gabriel Jesus piace molto a mister Allegri e la Juventus continua a seguirlo con attenzione. La netta posizione presa dal tecnico spagnolo, però, potrebbe non portare alla fumata bianca anche in caso di approdo di Cristiano Ronaldo al Manchester City.