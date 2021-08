Il Psg attende il rilancio del Real Madrid per Mbappé e ha scelto il sostituto perfetto che non sarà Cristiano Ronaldo

L’offerta di 160 milioni formulata dal Real Madrid per Kylian Mbappé è stata respinta dal Paris Saint-Germain che non ha gradito l’atteggiamento dei blancos, considerato scorretto. Il fenomeno francese continua a non voler rinnovare con i parigini che rischiano di perderlo a costo zero nel 2022. Una situazione molto complicata da gestire per Leonardo che, però, ha le idee chiare sulla linea da attuare nei confronti del Real e ha già scelto il sostituto. Nonostante la situazione di Cristiano Ronaldo, sarà molto difficile vederlo con la maglia del Psg, in quanto la società, nell’ipotesi che Florentino Perez possa rilanciare per arrivare a Mbappè, avrebbe già scelto Erling Haaland come erede del francese.

Calciomercato Juventus, niente Ronaldo: il PSG sceglie Haaland

Mbappé ha fatto capire alla società di voler andare a Madrid e il Psg non lo tratterà ma pretende una cifra di almeno 200 milioni di euro per portare a termine la plusvalenza. Il club francese, come riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’, si aspetta un rilancio delle merengues prima della fine del mercato e a quel punto virerebbe immediatamente su Haaland, preferendolo a Cristiano Ronaldo.

Il bomber norvegese accetterebbe di continuare con il Borussia Dortmund fino al 2022, ma a luglio del prossimo anno la sua clausola diventerebbe di 75 milioni, un regalo per chiunque. l’ostacolo principale per Haaland è la richiesta del suo agente, Mino Raiola, che chiede 50 milioni di ingaggio per il giocatore più una commissione proibitiva per la sua mediazione. In qualsiasi caso sembra tramontata l’ipotesi di vedere Ronaldo al fianco di Messi a Parigi.