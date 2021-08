La Juventus è a caccia di un altro centrocampista e avrebbe individuato un obiettivo dalla Bundesliga, ma la Roma potrebbe inserirsi

Il mercato della Roma potrebbe non essere terminato. Nonostante il nuovo volto dei giallorossi grazie alla mano di Mourinho e agli arrivi di Rui Patricio, Viña, Shomurodov e Abraham, manca ancora un tassello per rendere lo Special One del tutto soddisfatto, ovviamente il centrocampista di qualità. Sono diversi i nomi che circolano ma il più caldo delle ultime ore, come riportato da ‘Il Messaggero’, è Axel Witsel, classe ’89 del Borussia Dortmund. Il centrocampista del Borussia Dortmund è entrato anche in orbita Juventus, sopratutto qualora dovesse partire Weston McKennie e nell’ambiente torinese filtra ottimismo sulla buona riuscita della trattativa, anche se l’inserimento della Roma potrebbe complicare i piani della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Witsel nel mirino anche della Roma

Il centrocampista belga, in scadenza con il Dortmund nel 2022, percepisce un ingaggio di 7 milioni di euro che risulterebbe meno proibitivo con il Decreto Crescita. Nonostante il continuo interesse per Nandez, l’ipotesi Witsel stuzzica parecchio l’ambiente giallorosso.

Da ieri Tiago Pinto ha chiesto informazioni su Witsel e questo conferma il reale interesse della Roma per il belga. Sarà da valutare anche la volontà del giocatore che potrebbe essere affascinato dall’ipotesi di giocare in Serie A. A 5 giorni dalla chiusura del calciomercato è in ballo un duello tra Roma e Juventus.