Sono ore calde per la Juventus che deve risolvere la questione Cristiano Ronaldo: arriva la reazione della società

Sono ore calde per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe presto lasciare la Juventus dopo mesi di silenzio. Il portoghese ha ormai manifestato la voglia di cambiare aria e il procuratore Jorge Mendes sta lavorando per trovare una nuova sistemazione quando mancano cinque giorni alla fine del calciomercato.

Ieri sera l’agente si è recato a Torino per parlare con lo stesso Ronaldo e in mattinata ha incontrato anche la Juventus. Ecco le ultime novità del giornalista Romeo Agresti: “È stata la Juventus, stamani, a convocare Mendes, l’agente di Ronaldo. Presenti all’incontro Nedved, Arrivabene e Cherubini. Bianconeri infastiditi. Discorso aperto a tutte le situazioni, ma alle condizioni della Juve”.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: incontro con Mendes, bianconeri infastiditi

La Juventus dunque è sorpresa dalla situazione che sta vivendo con Cristiano Ronaldo e non sembra intenzionata a cedere facilmente per accontentare il calciatore e il possibile acquirente. Il Manchester City vorrebbe provare a prenderlo a zero ma i bianconeri sono totalmente contrati e vorrebbero provare a guadagnare circa 30 milioni di euro in modo da evitare la minusvalenza.

La Juventus è infastidita per questi ultimi giorni di mercato bollenti e cerca una nuova soluzione in caso di addio di Cristiano Ronaldo.