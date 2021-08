Il futuro del centrocampista ivoriano del Milan, Franck Kessie, è ancora molto incerto: le trattative per il rinnovo si sono interrotte

C’è ancora distanza per il rinnovo del centrocampista del Milan, Franck Kessie. L’ivoriano potrebbe anche pensare a non rinnovare il suo legame contrattuale con il club rossonero per poi andare via a parametro zero nell’estate 2022. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” lo stesso giocatore rossonero avrebbe chiesto un contratto da 7 milioni annui alzando così le sue pretese con la dirigenza milanese. Lo stesso Maldini ha fatto intendere che oltre non è possibile andare: così il suo addio potrebbe arrivare a sorpresa.

Calciomercato Milan, top club sulle tracce di Kessie

La società rossonera così starebbe anche pensando che, dietro ai numerosi rilanci dell’ivoriano, potrebbero esserci anche top club, come PSG e Tottenham, che potrebbero spingere per il suo acquisto a parametro zero come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera”.

In questo modo anche la Juventus sarebbe beffata per rinforzare il proprio centrocampo con il rossonero pronto ad una nuova esperienza entusiasmante fuori dalla Serie A. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, Kessie ha conquistato tutti diventando mortifero anche dagli undici metri. Ora il suo rinnovo resta ancora in bilico con la situazione ingarbugliata.

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro del giocatore del Milan, ancora alle prese con il rinnovo contrattuale. C’è stato ancora un rilancio nelle ultime ore da parte del centrocampista ivoriano che è andato oltre i 7 milioni di euro annui per accettare il prolungamento con la società rossonera.