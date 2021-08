Con un perentorio 3-0 i giallorossi si impongono anche all’Olimpico contro il Trabzonspor, guadagnando così l’accesso alla fase ai gironi di Conference League.

Una Roma solida e convincente si è imposta anche nel ritorno delle qualificazioni di Conference League. I giallorossi hanno battuto nettamente il Trabzonspor, segnando tre reti senza subirne alcuna, dando così continuità ai risultati positivi ottenuti con i turchi all’andata e contro la Fiorentina in campionato. A sbloccare il risultato ci ha pensato Bryan Cristante, con un tiro da fuori al 20′. Il gioco di squadra portato avanti dai calciatori schierati da Mourinho ha permesso di generare altre occasioni, su tutte il palo colpito da Tammy Abraham, ancora una volta sfortunato dopo la traversa centrata contro i viola. La gioia maggiore è arrivata al 65′, quando Nicolò Zaniolo ha raddoppiato tornando in gol dopo il lungo digiuno dovuto allo stop per l’ infortunio patito all’inizio dello scorso campionato. Il sigillo finale lo ha posto El Shaarawy all’84’. La Roma ora attende i sorteggi di domani per conoscere le avversarie che dovrà affrontare nel girone.

Roma-Trabzonspor 3-0, il tabellino della gara

Roma-Trabzonspor 3-0

MARCATORI: 20′ Cristante, 65′ Zaniolo, 84′ El Shaarawy

ROMA (4-2-3-1): Patricio, Ibanez, Mancini, Karsorp, Vina, Veretout (Villar 79′), Cristante, Mkhitaryan (C.Perez 73′), Zaniolo (El Shaarawy 79′), Abraham

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres (27′ st Serkan), Edgar lé, Vitor Hugo, Trondsen (27′ st Ismail); Hamsik, Siopis (22′ st Yusuf), Bakasetas; Gervinho (1′ st, Ömür) Cornelius (19′ pt Djaniny), Nwakaeme.