Possibile affare tra Inter e Napoli nel rush finale di questo calciomercato estivo. Ma Insigne non c’entra nulla

Possibile operazione di scambio tra Inter e Napoli in questa ultimissimi giorni di calciomercato estivo. Uno dei due protagonisti non sarà comunque Lorenzo Insigne, che pure interessa ai nerazzurri ma ormai in vista di luglio 2022 e quindi a costo zero. A tal proposito non si placano le voci di un accordo di massima già raggiunto tra Marotta e l’agente del capitano azzurro sulla base di un contratto triennale da 6 milioni di euro netti. Lo scambio che potrebbe andare in porto nel rush finale di questo mercato avrebbe invece come protagonisti assoluti un centrocampista e un centravanti. I nomi sono facilmente intuibili, Matias Vecino e Andrea Petagna. A proporlo potrebbe essere il club di De Laurentiis, con l’intenzione di far contento il proprio allenatore. Non è un mistero, del resto, la stima di Luciano Spalletti per l’uruguaiano comunque molto apprezzato anche da Simone Inzaghi. Al quale può invece far molto comodo uno come Petagna, considerata la necessità di un vice Dzeko.

Calciomercato Inter, Vecino-Petagna solo alla pari

Possibile che il Napoli proponga uno scambio non alla pari, dando a Petagna una valutazione superiore (12 milioni almeno) rispetto a Vecino (sugli 8 milioni) considerato che il secondo ha quattro anni in più (30 contro 26) e il contratto in scadenza fra dieci mesi. Non avendo un euro, però, l’Inter potrebbe accettare il baratto solo se alla pari.

A.R.