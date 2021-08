La partenza di Cristiano Ronaldo permetterà alla Juventus di poter sfruttare nuove occasioni sul mercato come l’ipotesi di un big a parametro zero

Cristiano Ronaldo non giocherà più con la maglia della Juventus. Il portoghese questa mattina è arrivato alla Continassa per salutare i compagni prima di lasciare definitivamente Torino. Adesso Jorge Mendes dovrà portare l’offerta giusta ai bianconeri per chiudere velocemente la trattativa. La Juve chiede circa 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore, in scadenza tra un anno. Qualche ora fa i bianconeri avevano tentato anche a richiedere Gabriel Jesus come contropartita, ricevendo, però, il rifiuto del Manchester City. La ‘Vecchia Signora’ punterà, quindi, su un attaccante giovane che possa rappresentare il presente e il futuro del club e tra i nomi che circolano c’è quello di Moise Kean, ma anche quello di Scamacca. Intanto però, la cessione di CR7 potrebbe finanziare un super colpo a centrocampo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo finanzia il colpo Pogba nel 2022

La cessione ormai certa di Ronaldo libererà la Juventus da un super ingaggio di circa 35 milioni l’anno, consentendo alla società di abbassare notevolmente il monte ingaggi e avere le risorse per un super colpo nel 2022. Il prescelto sarebbe Paul Pogba, un amore mai tramontato che potrebbe portare al ricongiungimento. Il centrocampista francese ha un contratto in scadenza con il Manchester United nel 2022 e per i bianconeri potrebbe trattarsi di un’operazione a parametro zero.

La Juventus potrebbe sfruttare il blitz di Mino Raiola a Torino, visto l’interesse per il suo assistito Moise Kean, e parlare anche di Pogba e della possibilità di averlo a scadenza di contratto. La partenza di Ronaldo apre sicuramente nuove possibilità di mercato ai bianconeri che sono pronti a coglierle.