Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato dell’imminente cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester City

Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Empoli, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa toccando vari temi. Dalla partita con i toscani a, soprattutto, l’imminente cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester City. L’allenatore livornese ha fatto le sue rivelazioni, dopo un colloquio avuto proprio con il cinque volte Pallone d’Oro nelle scorse ore: “Ho parlato ieri con Cristiano e mi ha comunicato che non intendeva rimanere alla Juventus. Stamattina non si è allenato e non sarà convocato”. L’allenatore della Juventus ha proseguito nella sua analisi: “I ragazzi sono tutti responsabili ed adesso, con l’assenza di Ronaldo, sono tutti più responsabili. Ci sono giovani e bisogna migliorare sotto ogni punto di vista”. Il tecnico toscano ha poi aggiunto: “La differenza la farà quanto in fretta riusciremo a raggiungere l’equilibrio mentale per vincere le partite gestendole al meglio”.

Calciomercato Juventus, dall’Empoli a CR7. Allegri: “Non sono deluso”

Chiusura infine ancora sull’addio di CR7: “Deluso? Assolutamente no. Cristiano ha fatto una sua scelta e nella vita le cose passano, alla Juventus sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon…Grandissimi campioni e grandissimi allenatori”.

“Resta la Juve, Ronaldo è rimasto tre anni dando il suo apporto, ora va via e la sua vita va avanti”, chiude l’allenatore della squadra torinese.