Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dalla Juventus. Il campione portoghese andrà via: non arriverà a Torino il top player

La Juventus dovrà trovare in tempi brevi un sostituto all’altezza dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, che sarà ufficiale nelle prossime ore. Il campione portoghese saluterà i bianconeri dopo tre stagioni con il suo possibile trasferimento al Manchester City. Al momento non c’è ancora un’offerta ufficiale della compagine inglese, ma Pep Guardiola l’ha già sentito nelle scorse ore. Un fulmine a ciel sereno con l’addio di CR7, pronto a tornare in Premier League dopo gli inizi trionfanti con la maglia dei “Red Devils”.

Calciomercato Juventus, Griezmann non lascerà Barcellona

Tra i possibili nomi come sostituto di CR7 c’è stato anche quello di Antoine Griezmann, attaccante francese del Barcellona. Pochi minuti fa su Twitter è arrivata la smentita del giornalista Gerard Romero, che ha rivelato che non ci sarà alcuna partenza del talentuoso giocatore della Nazionale transalpina. Il suo futuro sarà ancora al Barcellona e, dopo l’addio di Messi, potrebbe essere sempre più al centro del progetto.

La Juventus è sempre alla ricerca di un profilo interessante per sostituire l’ormai campione portoghese voglioso di una nuova avventura. La compagine bianconera dovrà lavorare giorno e notte per puntellare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la partenza del campione portoghese.

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dalla Serie A: il Manchester City formulerà un’offerta ufficiale ai bianconeri che accetteranno sicuramente a partire dalle prossime ore.