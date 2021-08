Ore intense in casa Juventus e Milan per arrivare a colpi di assoluto valore: vola in Premier, c’è l’accordo con il giocatore

Saranno giorni frenetici per Juventus e Milan. I due top club d’Italia sono alla ricerca di profili interessanti in vista della prossima stagione per puntellare le rispettive rose. Così potrebbero arrivare giocatori da urlo per andare a rinforzare bianconeri e rossoneri. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con idee suggestive per il prossimo anno con tanti obiettivi messi nel mirino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomba Skriniar | Assalto dalla Spagna: cifra enorme

Calciomercato Juventus e Milan, Moriba ad un passo dal Tottenham

Il centrocampista del Barcellona, Ilaix Moriba, classe 2003, con il contratto in scadenza nel giugno 2022, sarebbe ad un passo dall’addio. Il giovane talento blaugrana, dopo aver rifiutato diverse proposte per il prolungamento contrattuale, avrebbe trovato l’accordo con il Tottenham con gli “Spurs” pronti ad accontentare il club spagnolo offrendo circa 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Milan e Roma ko | Colpo Spalletti: arriva dall’Inter!

Anche Juventus e Milan avevano provato a chiedere informazioni per Moriba, che sarebbe così sempre più vicino al trasferimento in Premier League. Come svelato da The Sun sulle sue tracce c’era stato anche il Chelsea, ma alla fine ha avuto la meglio l’ex dirigente bianconero Fabio Paratici che avrebbe così trovare l’accordo per portalo nelle prossime ore in Premier.

Il suo futuro non sarà al momento in Serie A con la sua scelta ufficiale che sarà nota nei prossimi giorni. Una sessione di calciomercato che continua a regalare colpi di scena inaspettati per una nuova stagione ricca di successi.