La Juventus dice addio a Cristiano Ronaldo, che in queste ore sta decidendo la nuova destinazione: lo United accelera

La panchina nella prima giornata di campionato era stata premonitrice sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il portoghese infatti è pronto a lasciare definitivamente i bianconeri. Questa mattina si è presentato alla Continassa per salutare i compagni, e poi è salito sul suo jet privato lasciando Torino. Un addio che ha subito un’accelerata quando nei giorni scorsi il procuratore Jorge Mendes si è presentato a Torino per parlare prima con lui e poi con la società. La destinazione più gettonata negli ultimi giorni è stata il Manchester City, ma un improvviso sorpasso sembrerebbe cambiare le carte in tavola.

Infatti a inserirsi nella trattativa e superare i ‘Citizens’ sarebbe stato il Manchester United, club che lo ha fatto diventare grande in Europa e dove ha vinto tutto in nove anni. Dunque un romantico ritorno a Old Trafford per Cristiano Ronaldo sembrerebbe sempre più vicino, e certamente cercherà di riportare i ‘Red Devils’ sul tetto d’Europa come fatto nel 2008.