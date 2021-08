La Juventus potrebbe presto subire un nuovo assalto last minute da parte del Real Madrid: ipotesi di scambio

L’inizio di stagione per la Juventus non è stato dei migliori. Dopo il pareggio con l’Udinese arrivato per due grossolani errori di Wojciech Szczesny, è arrivato anche l’addio di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United. Questa sera per i bianconeri c’è in programma la sfida contro l’Empoli, ma nel frattempo la sessione di calciomercato estiva è ancora attiva e il capitolo cessioni potrebbe non essere chiuso.

Infatti a tornare sulle tracce di Rodrigo Bentancur potrebbe essere il Real Madrid, proponendo uno scambio last minute che befferebbe anche il Milan.

Calciomercato Juventus, Real Madrid su Bentancur: scambio con Isco

La Juventus si prepara agli ultimi giorni di calciomercato che potrebbero rivelarsi bollenti. Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo gli addii potrebbero non essere finiti qui.

Infatti a tornare a mettere gli occhi su Rodrigo Bentancur sembrerebbe essere il Real Madrid, che osserva da tempo il centrocampista bianconero. I ‘Blancos’ potrebbero proporre alla Juventus uno scambio con Isco, giocatore che interessa da tempo anche al Milan e che sarebbe fuori dai progetti madridisti. Oltre allo spagnolo, valutato intorno ai 18 milioni, verrebbe aggiunto un conguaglio economico di circa 20-22 milioni di euro per pareggiare la valutazione di Bentancur. Un’offerta dunque che potrebbe far vacillare la Juventus.