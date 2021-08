La Juventus lavora per cercare un nuovo bomber dopo l’addio di Ronaldo e spunta un nome a sorpresa dalla Premier League

Dopo settimane e mesi di discussioni, è arrivata la fine dell’avventura di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Il fenomeno portoghese era stato accostato al Manchester City ma ieri è avvenuto il suo passaggio ufficiale al Manchester United per poco più di 20 milioni di euro (bonus inclusi).

Ora i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo attaccante quando mancano appena tre giorni alla fine del calciomercato. A questo punto non è da escludere un acquisto proprio dai ‘Red Devils’, che attualmente si ritrovano in panchina un elemento come Edinson Cavani, che con l’arrivo di Ronaldo sarà costretto a giocare sempre meno.

Calciomercato Juventus, per l’attacco c’è l’idea Cavani ma soltanto gratis

L’uruguaiano ha anche il numero sette nel Manchester United e non può cederlo dopo l’inizio della Premier League. In Serie A ha fatto benissimo in passato con le maglie di Palermo e Napoli e ora potrebbe essere un rinforzo per la Juventus. I bianconeri però non vogliono pagare il cartellino e sarebbero disposti a ingaggiarlo soltanto in maniera gratuita.

Visto che ormai è un elemento in più dell’attacco del Manchester United, l’addio a zero permetterebbe comunque di risparmiare sullo stipendio e sfoltire un po’ la rosa.