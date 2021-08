Calciomercato Juventus, i bianconeri vorrebbero rinforzare ulteriormente la mediana dopo l’arrivo di Locatelli: sfida con Mourinho

Tanta preoccupazione in casa Juventus, con l’Allegri bis iniziato nel peggiore dei modi. Dopo il pareggio esterno contro l’Udinese, è arrivata una sorprendente sconfitta all’Allianz Stadium con la neopromossa Empoli. Stavolta la squadra ha deluso sotto tutti i punti di vista, mettendo in scena una prestazione a dir poco deludente. La sessione di calciomercato sta per giungere al termine, ma la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe approfittare del poco tempo a disposizione per intervenire e aggiungere una nuova pedina.

Tornato Kean in attacco per il dopo Cristiano Ronaldo, si cerca un altro centrocampista dopo l’arrivo di Locatelli. Occhio, in questo senso, a Hector Herrera dell’Atletico Madrid, in scadenza giugno 2022 e valutato intorno ai 10 milioni di euro. Profilo di qualità e di esperienza, il messicano piace molto anche alla Roma e Jose Mourinho, i quali cercano un regista. Ma sia per i piemontesi, che per i giallorossi sarà necessario cedere prima un extra per tentare l’affondo. In Messico, però, sostengono che Simeone non voglia cedere il classe ’90, con gli spagnoli che sarebbero abbastanza rigidi all’idea di una partenza del calciatore. L’affare è, quindi, in salita, ma resta un’opzione da tenere d’occhio.