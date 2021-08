La Juventus cerca il colpo Mauro Icardi ma la situazione appare bloccata: Haaland può riaprire tutto

È un finale di calciomercato intenso per la Juventus, che aveva vissuto due mesi piuttosto tranquillo e ora si ritrova nel bel mezzo di una rifondazione dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Chiaramente sarà difficile fare tutto in due giorni ma si cercherà di ripartire da elementi comunque validi. Il primo colpo in avanti sarà Moise Kean ma potrebbe non essere l’ultimo. Nel mirino c’è anche Icardi che però non è sicuro che lasci il PSG.

Calciomercato Juventus, Icardi nel mirino: Haaland può sbloccare la situazione

La situazione in Francia è delicata, Mbappe potrebbe partire e in caso di trasferimento al Real Madrid sarebbe sicuramente difficile un addio di Icardi. Ma l’affare potrebbe sbloccarsi comunque in quanto, secondo la ‘Bild’, ci sarebbero contatti tra il PSG e Mino Raiola per il trasferimento di Haaland.

Un eventuale trasferimento di Haaland toglierebbe sicuramente tanti minuti e tante presenze a Mauro Icardi e per questo la Juventus potrebbe farsi avanti in maniera concreta.