La Juventus cerca di riportare in Italia Mauro Icardi per completare il proprio reparto offensivo: avanzata l’offerta

Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo la Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante. Ad arrivare a Torino nelle scorse ore è Moise Kean, attaccante che dopo il passato bianconero è passato all’Everton, al PSG e ora nuovamente alla Juventus. Nel frattempo le cose in campionato non vanno per il meglio e proprio l’assenza in attacco si è fatta sentire ieri nella sconfitta per 0-1 contro l’Empoli.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, colpo in attacco | L’intreccio con Ronaldo

L’obiettivo della Juventus per rinforzare l’attacco in questi ultimi giorni di calciomercato sarebbe Mauro Icardi, attaccante del PSG che con tutti i talenti arrivati a Parigi avrebbe sempre meno spazio. Così la società bianconera avrebbe avanzato un’offerta ai francesi per un’operazione stile Morata.

Calciomercato Juventus, offerta per Icardi: operazione stile Morata

Obiettivo Mauro Icardi per la Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato. I bianconeri cercano un attaccante che possa completare la rosa di Massimiliano Allegri, e l’argentino sin dai tempi dell’Inter è un profilo che interessa molto. Per riportarlo in Italia la Juventus starebbe pensando a un’operazione in stile Morata.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, l’attacco social | “È inquietante”

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Marcello Chirico, l’offerta presentata al PSG sarebbe di un prestito oneroso biennale da 10 milioni, e 25-30 milioni per il riscatto il terzo anno. Vedremo se il tempo per mettere a segno l’operazione basterà.