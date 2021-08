Tre giorni fa faccia a faccia alla Continassa tra Mino Raiola e la dirigenza della Juventus, mentre Cristiano Ronaldo sanciva l’addio ai bianconeri

Non solo Moise Kean e magari Paul Pogba, nel faccia a faccia con la Juventus di tre giorni fa – avvenuto nelle ore in cui Cristiano Ronaldo sanciva l’addio ai bianconeri – Mino Raiola potrebbe aver riproposto a Cherubini e soci il cartellino di Alessio Romagnoli. Come noto il difensore del Milan è ancora in scadenza di contratto, inoltre ad oggi non si segnalano movimenti in direzione rinnovo. Anzi le indiscrezioni sul tema spingono tutte o quasi in una unica direzione: il divorzio a costo zero, il secondo targato Raiola dopo quello dell’altro suo assistito ‘Gigio’ Donnarumma.

Sul ventiseienne nativo di Anzio c’è anche l’Inter, ma la Juve avrebbe la precedenza sia per Raiola che per lo stesso calciatore. Il club presieduto da Andrea Agnelli potrebbe chiudere l’affare sulla base di un contratto quadriennale da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, per un totale di circa 32 milioni lordi bonus esclusi.

Calciomercato Juventus, Romagnoli a zero: ‘fattore’ Allegri

Romagnoli è ormai a tutti gli effetti una riserva del Milan, per questo la sua avventura in rossonero viaggia spedito verso i titoli di coda. Essendo un suo estimatore e considerata la necessità di svecchiare il reparto arretrato, Massimiliano Allegri in persona potrebbe spingere per l’ingaggio a zero del classe ’96.

A.R.