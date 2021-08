L’Atalanta chiude un interessante colpo a centrocampo: è ufficiale l’arrivo di Koopmeiners dall’AZ Alkmaar, giocatore cercato anche dalla Roma. Il comunicato

Ultime 24 ore di fuoco per il calciomercato. Nella giornata di domani, 31 agosto, alle ore 20:00, chiude ufficialmente i battenti una delle sessioni più intense. Le trattative sono agli sgoccioli e l’Atalanta si porta un passo avanti chiudendo un colpo importante a centrocampo. La squadra di Gasperini, reduce da una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate di campionato, arricchisce la rosa con un giocatore di talento e prospettiva.

L’Atalanta ha infatti reso noto l’acquisto di Teun Koopmeiners dall’AZ Alkmaar. Come si legge nel comunicato ufficiale del club, “il giocatore arriva a titolo definitivo“. Classe 1998, è un centrocampista mancino che in carriera ha ricoperto anche il ruolo di difensore centrale. Per il giocatore si tratta della prima esperienza all’estero, visto che ha giocato solo con l’AZ in passato: 154 presenze e 43 gol il suo bottino.

Calciomercato Atalanta, ufficiale Koopmeiners

Koopmeiners arriva con entusiasmo all’Atalanta dopo che in questa sessione di mercato era stato accostato anche alla Roma. Il giocatore non vede l’ora di cominciare, come comunicato nella sua prima intervista sui canali ufficiali della Dea: “Ciao atlantini, sono davvero entusiasta di unirmi a voi e non vedo l’ora di indossare la maglia nerazzurra. A presto!“.