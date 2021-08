La Juventus non molla Pjanic: spunta il clamoroso scambio, richiesta a sorpresa del Barcellona di Laporta

Saranno ore bollenti quelle che, il calciomercato estivo, riserverà ai club italiani. In particolar modo la Juventus che, salutato Ronaldo, continua a cercare colpi di spessore prima delle 23 di domani sera. Una caccia che riguarderà anche altri settori del campo oltre all’attacco, con il nome di Miralem Pjanic che resta vivido nei pensieri di Allegri e dei vertici bianconeri. Il centrocampista bosniaco ha deluso su tutta la linea nell’unica stagione, agli ordini di Koeman, con la maglia del Barcellona: l’addio, dunque, pare ormai scontato. E la Juventus attende in prima fila, in attesa di segnali che proprio oggi potrebbero arrivare dalla Catalogna. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Barcellona avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il Tottenham per la cessione di Emerson Royal. Il talentuoso terzino, accostato anche in Serie A, dovrebbe dunque approdare in Premier League per circa 23 milioni di euro. Denaro che i catalani accoglieranno con gioia visto il complicatissimo momento, dal punto di vista economico, vissuto dalla società di Joan Laporta. In tal senso, l’erede di Emerson Royal potrebbe arrivare dalla Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo attaccante | Poker per Allegri: tutti i nomi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto al talento | L’acconto dei bianconeri

Calciomercato Juventus, colpo Pjanic: Laporta pensa a De Sciglio

Non è un mistero, come già detto, che la Juventus abbia intenzione di riabbracciare Miralem Pjanic nelle ultime ore di calciomercato ed il Barcellona, favorevole all’addio del bosniaco, avrebbe in mente una nuova proposta alla ‘Vecchia Signora’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I vertici blaugrana guardano con interesse il profilo, già avvicinato in passato, di Mattia De Sciglio. L’ex Milan non è intoccabile e, visto il contratto in scadenza nel giugno 2022 con la società torinese, potrebbe finire per rappresentare, in prestito, una pedina utile per Koeman con Pjanic a Torino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pjanic verso il ritorno | Nuova formula

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, non tramonta Icardi | La nuova ipotesi

De Sciglio e Pjanic, uno scambio di prestiti con il terzino che prima rinnoverebbe il contratto con la Juventus, che scadrà tra poco meno di un anno.