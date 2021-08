Calciomercato Juventus, affare in extremis | Scambio con Paratici!

Calciomercato Juventus: il futuro di Weston McKennie è ancora in bilico. Possibile scambio con l’ex Paratici: l’affare con il Tottenham. Tutte le cifre e i dettagli

La sconfitta interna con il neopromosso Empoli come un campanello d’allarme. La Juventus si candida ad essere la grande protagonista di queste ultime ore di calciomercato estivo. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e l’arrivo di Kean, infatti, la società bianconera tenterà fino all’ultimo di portare a Torino Mauro Icardi. Un’operazione non semplice soprattutto in caso di trasferimento al Real Madrid da parte di Mbappé: per il momento il PSG non apre all’affare. Possibili movimenti, poi, anche a centrocampo. Sono ore decisive per il ritorno di Miralem Pjanic, mentre in uscita i nomi più caldi sono quelli di Ramsey e McKennie. Il centrocampista americano, in particolare, è ancora nel mirino dell’ex Paratici, che lo ha portato a Torino nella scorsa estate dallo Schalke 04. Ecco il possibile affare con il Tottenham: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio col Tottenham di Paratici | Cifre e dettagli

Il 23enne è stato riscattato dalla Juventus, ma non è ritenuto incedibile e può già lasciare Torino. La valutazione del club bianconero si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Non è dunque escluso un possibile tentativo in extremis da parte del Tottenham di Paratici. Cherubini, dal canto suo, potrebbe invece tentare di intavolare uno scambio con l’ex dirigente bianconero: il possibile profilo è quello di Giovani Lo Celso. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il centrocampista argentino, già seguito in passato, può giocare davanti alla difesa e ha la stessa valutazione di McKennie, circa 30 milioni di euro. Potrebbe così nascere l’ipotesi di scambio in extremis con gli Spurs. Tuttavia, l’operazione resta comunque piuttosto difficile visti i tempi sempre più stretti. Staremo a vedere.