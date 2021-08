La Juventus prova a chiudere in giornata una delle trattative che sta portando avanti da più tempo.

Dopo la brutta partenza in campionato, la Juventus prova a chiudere un’ultima trattativa a centrocampo, per inserire in rosa il regista che Massimiliano Allegri chiede da tempo. Il preferito dal tecnico livornese è Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona, e i dirigenti bianconeri stanno cercando di limare le ultime distanze con il Barcellona per quanto riguarda il pagamento dell’ingaggio. Il bosniaco infatti arriverebbe in prestito e, secondo quanto riportato da gazzetta.it, la Vecchia Signora sarebbe disposta a pagare massimo 1,5 milioni netti del suo stipendio, mentre i blaugrana vorrebbero che almeno si sobbarcasse metà dell’onere.

Calciomercato Juventus, si chiude per Pjanic

Il bosniaco, intanto, ha rifiutato per la seconda volta un’offerta del Siviglia, confermando la netta volontà di tornare a giocare in Serie A. Potrebbe essere proprio il trentenne l’ultimo colpo della Juventus a centrocampo, dopo l’affare a sorpresa con il Psv per Ihattaren, che però dovrebbe essere girato in prestito alla Sampdoria.