La Juventus, dopo aver chiuso per il ritorno di Kean, è a caccia di un altro attaccante: spunta il nome di Wout Weghorst, centravanti del Wolfsburg e dell’Olanda di van Gaal

Non è partita con il piede giusto la stagione della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri infatti, dopo il pareggio in casa dell’Udinese viziato dagli errori di Szczesny, sono caduti all’Allianz Stadium contro l’Empoli neo-promosso di Aurelio Andreazzoli. Un inizio choc che ha avuto anche, in sede di calciomercato, il trauma dell’addio di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, dopo aver iniziato l’annata alla Continassa, ha scelto di lasciare Torino per vestire la maglia del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Al suo posto finora è arrivato Moise Kean, altro ex giocatore della Vecchia Signora che è tornato a vestire i colori bianconeri.

L’arrivo dell’ex giocatore del PSG potrebbe però non bastare al reparto avanzato della Juventus che, in queste ultime uscite, non ha dimostrato di avere una grande potenza di fuoco dal punto di vista offensivo. Nel mirino c’è infatti Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter, ma attenzione ad un altro nome papabile se la trattativa per il giocatore argentino dovesse arenarsi.

Calciomercato Juventus, nome nuovo per l’attacco se salta Icardi

Se la trattativa per Mauro Icardi non dovesse andare in porto, la Juventus potrebbe virare su un ex obiettivo dell’Inter di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Wout Weghorst, centravanti olandese del Wolfsburg e dell’Olanda ora di Louis van Gaal. Il giocatore classe 1992 ha un valore di mercato di circa 20-25 milioni di euro ed un contratto in scadenza con il club tedesco fino al 2023.

Nella scorsa stagione in Bundesliga, Weghorst ha collezionato 34 presenze mettendo a segno 20 gol e fornendo anche ben 9 assist ai suoi compagni di squadra. Numeri di altissimo livello per l’olandese che potrebbe essere il piano B della Juventus in queste ultime battute di calciomercato.