La Lazio a caccia di un esterno d’attacco per chiudere il mercato: obiettivo Kostic, ma il ds Tare conferma le problematiche della trattativa con l’Eintracht

Il campionato della Lazio è iniziato nel migliore dei modi, ma la rosa non è ancora completa. La squadra biancoceleste ha centrato due vittorie su due, realizzando ben nove reti complessive contro Empoli e Spezia. La trasformazione dal 3-5-2 di Simone Inzaghi – ora all’Inter – al 4-3-3 di Maurizio Sarri è però da ultimare e il nuovo tecnico degli aquilotti ha chiesto l’arrivo di un nuovo esterno d’attacco.

L’obiettivo primario è stato individuato in Filip Kostic, esterno classe 1992 dell’Eintracht Francoforte. La trattativa tra i due club va avanti da giorni, ma la fumata bianca sembra lontana. A confermare tale indiscrezione è lo stesso direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, in un’intervista rilasciata alla ‘Bild’. Il dirigente afferma: “Sono rimasto sorpreso che ora, da Francoforte, si dica che Kostic non sia sul mercato e che non sia una questione di prezzo”.

Calciomercato Lazio, Tare su Kostic

Tare poi aggiunge: “Come Lazio saremmo anche disposti a negoziare sul prezzo, ma non si è arrivati ​​a questo. Sei o sette giorni fa ho informato Markus Krösche che volevamo prendere Kostic. Ci è stato poi chiesto di fare un’offerta scritta. Lo abbiamo confermato via e-mail, poi è stato pubblicamente dichiarato che non c’era nessuna offerta”.

La trattativa per Kostic sembra quindi sfumare, con l’Eintracht che ha tolto dal mercato il giocatore. La Lazio, ora, ha meno di 24 ore di tempo per virare su un eventuale piano B. I nomi nel mirino sono quelli di Zaccagni del Verona e di Brekalo del Wolfburg.