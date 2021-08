Il Milan mette a segno due colpi importanti in queste ultime ore di calciomercato: depositato un contratto e visite mediche

Il Milan è implacabile in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo aver messo a segno colpi importanti del calibro di Olivier Giroud, che ha già firmato una doppietta in Serie A, i rossoneri non si fermano e mettono a segno altri due colpi. Il primo è Tiemoue Bakayoko, centrocampista del Chelsea tornato al Milan dopo la parantesi rossonera nella stagione 2018/2019. In questo momento il contratto del francese è stato depositato in Lega, dunque il tutto è stato reso ufficiale.

L’altro colpo importante è Yacine Adli, trequartista classe 2000 acquistato dal Bordeuax. A breve il giocatore effettuerà le visite mediche, ma la maglia del Milan la vestirà solamente tra un anno, poiché rimarrà in prestito al club francese per un ulteriore anno. Dunque due colpi importanti che sottolineano le ambizioni dei rossoneri.