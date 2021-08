Il calciomercato della Juventus passa dal possibile ritorno a Torino di Miralem Pjanic: novità dalla Spagna

La Juventus dopo l’ennesimo scivolone in campionato è pronta a gettarsi sulle ultime ore di calciomercato che possono portare più di un rinforzo di spessore. In tal senso, archiviata la sconfitta con l’Empoli ed in attesa di scendere in campo per il big match contro il Napoli, i bianconeri sono pronti a stringere la presa su Miralem Pjanic. Il bosniaco è uno dei grandi obiettivi dell’estate bianconera che, nelle prossime ore, potrebbe diventare realtà. Accostato anche alla Roma, la pista che porta invece alla squadra di Allegri è destinata ad infiammarsi entro le 23 di domani sera, termine ultimo per definire le ultime operazioni di calciomercato. La Juventus ha in mente una nuova formula, approfittando della necessità del Barcellona, in grave crisi economica, di cedere i suoi gioielli: ecco i dettagli

Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic: prestito secco

Una nuova proposta, in prestito secco senza obbligo di riscatto al termine della prossima stagione, che il Barcellona dovrebbe accettare nelle prossime ore.

La Juventus, inoltre, ha intenzione di chiedere il pagamento di solo 3 dei 6 milioni di euro percepiti in catalogna dal giocatore, accollando l’altra metà alla società di Laporta.

Pjanic è reduce da un’unica e deludente stagione e Koeman ha tutta l’intenzione di salutarlo entro domani sera.