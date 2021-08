Il Real Madrid ha deciso di rinunciare a Mbappe e ritirarsi dalla trattativa: la stella francese rimarrà al PSG

Niente Real Madrid per Mbappe, almeno per un altro anno. I ‘Blancos’, dopo i continui tentennamenti del PSG, hanno deciso di fare marcia indietro e ritirarsi dalla trattativa con il club parigino. A rivelare la notizia in questione è ‘RMC Sport’. La stellina, quindi, resterà a Parigi almeno fino alla scadenza del contratto – prevista per giugno 2022 -, rimandando per ora il suo sogno di giocare per il Real.

Perciò, sarà uno dei protagonisti del super tridente con Messi e Neymar, cercando di portare sotto la Torre Eiffel la tanto desiderata Champions League.