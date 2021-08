La Roma, attraverso un comunicato ufficiale, rende nota la rescissione consensuale del contratto con un giocatore fuori dal progetto tecnico di Mourinho

Ultime ore di calciomercato in un’estate che sta regalando diversi colpi di scena. I lavori non sono finiti in casa Roma, club rilanciato nelle sue ambizioni dall’arrivo di José Mourinho in panchina. I giallorossi hanno iniziato il campionato con due vittorie ed attendono adesso gli ultimi colpi per sistemare la rosa a disposizione del tecnico portoghese. Prima di eventuali entrate, però, focus sulle uscite, dove arrivano importanti novità.

La Roma, attraverso un comunicato ufficiale, ha infatti reso nota la rescissione del contratto di Javier Pastore. Come si legge, “il club comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore“. L’argentino – arrivato nella Capitale nell’estate del 2018 – chiude la sua esperienza con 37 presenze e 4 gol in giallorosso.

Calciomercato Roma, ufficiale: Pastore rescinde

Il giocatore ha commentato con rammarico il suo addio alla Roma sui social: “Non è semplice per me lasciare questa società , la città e questi tifosi con la consapevolezza di non essere riuscito a corrispondere le aspettative che erano state riposte in me“.

Poi chiude: “Non è stata una storia fortunata la nostra, ma nel lasciare sento anche di aver conservato intatto un sentimento di rispetto e di riconoscenza verso questa città e verso la gente“.