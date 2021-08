Marcel Sabitzer è ufficialmente un nuovo centrocampista del Bayern Monaco: ecco il comunicato del club bavarese

Ora è ufficiale: Marcel Sabitzer è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il centrocampista austriaco, quindi, lascia il Lipsia e ritrova in panchina Julian Nagelsmann. Permanenza in Bundesliga per il calciatore, che in passato era stato accostato anche al Milan. Operazione andata in porto per circa 15 milioni di euro, con la durata del nuovo contratto fino a giugno 2025.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, stretta finale per Pjanic | Le ultime

Ecco il comunicato del club bavarese: “L’FC Bayern ha ingaggiato il nazionale austriaco Marcel Sabitzer. Il 27enne arriva dall’RB Lipsia, dove è già stato allenato da Julian Nagelsmann. L’attaccante giocherà con i campioni di Germania indossando la maglia numero 18”.