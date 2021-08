In conferenza stampa il tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, parla chiaro e incorona Jorginho

L’Italia si prepara ad affrontare le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar nel 2022. Al momento nel girone C gli azzurri sono a punteggio pieno e aspettano di incontrare la Bulgaria, la Svizzera e la Lituania. Tre partite che per la squadra di Mancini potrebbero essere fondamentali per mettere al sicuro la qualificazione. Oggi è tornato a parlare in conferenza stampa il tecnico italiano, Roberto Mancini, che ha messo in guardia affermando:

Leggi anche >>> Italia, attaccante ed esterno KO | Doppia tegola per Mancini

“Dovremo affrontare avversari che hanno già nelle gambe più partite e sono più avanti di noi nella condizione. Quindi prepariamoci a soffrire. Non temo che i ragazzi si rilassino, perché questo gruppo ha dimostrato in passato di avere valori importanti e ha sempre dato il massimo anche nelle amichevoli. Io l’ho detto subito ai ragazzi che anche chi è rimasto a casa ed è stato con noi in questi tre anni ci ha aiutato a vincere il titolo”. Poi il tecnico azzurro incorona Jorginho: “Credo che Jorginho meriti il Pallone d’oro, sta facendo bene da anni e quest’anno ha davvero vinto tutte le competizioni”.