L’Inter continua a lavorare per blindare il proprio top player in attacco, Lautato Martinez: arriva l’annuncio sull’accordo

Nella prima partita della stagione giocata da Lautaro Martinez (seconda giornata per l’Inter, poiché nella prima contro il Genoa ‘El Toro’ era squalificato), è arrivato subito il primo gol, quello che ha permesso ai nerazzurri di far partire la rimonta ai danni del Verona. Con la sessione estiva di calciomercato ormai agli sgoccioli, l’Inter si preoccupa anche della questione rinnovi, uno su tutti proprio quello del bomber argentino.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, colpo Insigne | Intreccio inaspettato col big

Il contratto del numero dieci interista scadrà nel 2023, ma da tempo la trattativa con l’entourage del giocatore è ben avviata. La svolta sul rinnovo arriva tramite l’agente del giocatore, Alejandro Camano, che in maniera ufficiosa conferma la buona riuscita del prolungamento di contratto.

Calciomercato Inter, Camano sul rinnovo di Lautaro: “Ha sempre voluto restare in nerazzurro”

Passi importanti in avanti per il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Dopo l’addio di pezzi grossi come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, i nerazzurri vogliono blindare l’attaccante argentino. Da tempo la trattativa tra le due parti è in corso e si è prolungata molto, ma ora sembrerebbe arrivare la svolta.

Leggi anche >>> Inter, ritorno Moratti in società | Scelta e annuncio UFFICIALE

Infatti l’agente del calciatore, Alejandro Camano, ai microfoni di ‘Fcinternews.it’, ha rivelato: “Insieme abbiamo reso felice Lautaro e la sua famiglia, lui ha sempre voluto restare in nerazzurro”. Dunque una sorta di annuncio ufficioso sul rinnovo del ‘Toro’, che dovrebbe prolungare fino al 2025 con un ingaggio da circa 5,8 milioni più bonus.