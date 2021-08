Calciomercato Juventus, nuovo attaccante | Deciso l'erede di Ronaldo

La Juventus sta pianificando le mosse per il suo attacco sul calciomercato. I bianconeri sembrano avere le idee chiare per il futuro dopo l’addio di Cristiano Ronaldo

La Juventus si appresta a vivere le ultimissime ore di calciomercato, dopo grandi stravolgimenti che hanno riguardato la rosa nelle ultime settimane. Impossibile non citare l’addio di Cristiano Ronaldo. Dopo mesi di rumors, malumori e un po’ di insofferenza, il portoghese è passato al Manchester United. Un trasferimento che inevitabilmente apre le discussioni in sede di calciomercato sul sostituto in casa Juventus. Moise Kean è già arrivato a rafforzare l’attacco di Massimiliano Allegri, ma in prospettiva non è il solo in lizza.

Calciomercato Juventus, erede Ronaldo: assalto a Vlahovic

Se il nuovo attaccante non arriverà in questi scampoli finale sul calciomercato, nel 2022 la Juventus non ha alcuna intenzione di farsi scappare un grande talento. Secondo quanto riporta ‘La Stampa’, infatti, la Vecchia Signora avrebbe programmato l’acquisto di Dusan Vlahovic nel 2022 per sostituire Cristiano Ronaldo. L’operazione potrebbe decollare nei prossimi mesi e regalare a Massimiliano Allegri un bomber di assoluto valore e in rampa di lancio per il suo attacco. La trattativa verrebbe impostata con la Fiorentina in maniera simile a quella che portò Federico Chiesa in bianconeri, anche perché la valutazione del calciatore è proibitiva e supera i 70 milioni di euro.