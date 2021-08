Il calciomercato estivo della Juventus può vivere novità importanti entro stasera: nessuna trattativa per il talento

Sono ore calde in attesa della chiusura del calciomercato estivo, fissato questa sera alle 23. La Juventus spera di mettere a segno gli ultimi colpi per la gioia di Massimiliano Allegri che ha da poco accolto il ritorno a Torino di Moise Kean. La sosta per le nazionali separa i bianconeri dalla super sfida di campionato contro il Napoli, gara che può definire una svolta dopo il doppio passo falso con Udinese ed Empoli. Dal calcio giocato al mercato, la ‘Vecchia Signora’ sta valutando un ultimo colpo a centrocampo con il nome di Miralem Pjanic, e non solo, tra i più chiacchierati. In tal senso, il nome di Leandro Paredes (non è un segreto che piaccia alla Juventus da tempo) è stato accostato ai bianconeri prima della scadenza di questa sera. Un’operazione praticamente impossibile, però, per il ritorno in Serie A del gioiello del PSG.

Calciomercato Juventus, nessuna trattativa per Paredes: il punto

Per il centrocampista argentino non vi è, infatti, alcuna trattativa in corso come trapelato nelle ultime ore e l’ex Roma, dunque, è molto complicato, praticamente impossibile, che approdi alla corte di Massimiliano Allegri.

In scadenza nel giugno 2023 con il club di Al-Khelaifi, Paredes ha collezionato 36 presenze nell’ultimo anno con 1 rete e 4 assist vincenti agli ordini di Pochettino.

Situazione dunque in divenire con Paredes che attualmente guadagna 8 milioni netti a stagione a Parigi: niente da fare, dunque, per il suo approdo a Torino, entro le 23 di oggi.