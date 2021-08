Doppio annuncio da urlo per la Juventus, che ha reso ufficiali le operazioni in uscita e in entrata: addio a Cristiano Ronaldo, ecco il ritorno di Kean

Un doppio annuncio per la Juventus. Il club bianconero ha comunicato la cessione di Cristiano Ronaldo con l’annuncio sul sito bianconero: “Il 10 luglio 2018 due icone del calcio europeo e mondiale incrociavano le proprie strade. Il 10 luglio 2018 Cristiano Ronaldo diventava un giocatore della Juventus, dando vita a un legame splendido. Oggi, a distanza di tre anni, 133 presenze, 101 gol e 5 trofei, quel capitolo si chiude. Oggi le strade di CR7 e della Juventus si separano. Di seguito, il comunicato ufficiale”.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa | Lo porta Raiola: si chiude

Calciomercato Juventus, UFFICIALE ritorna Kean

Comunicato ufficiale anche per quanto riguarda il ritorno a Torino di Moise Kean, che ha vestito nell’ultima stagione la maglia del PSG: “Ritorno a casa. Mai come nel caso di Moise Kean questa è una frase perfetta: con l’ufficialità del suo arrivo in bianconero dall’Everton, Moise torna infatti nel Club in cui non solo ha mosso i suoi primi passi nel calcio dei professionisti, ma dove è cresciuto, come ragazzo e giocatore, all’interno del nostro settore Giovanile. Moise arriva in prestito, e questo è il comunicato ufficiale”.