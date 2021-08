Il difensore centrale ex Bayern Monaco è svincolato, ma non approderà in Serie A a zero. Vicina la chiusura con un club della Ligue 1

La finestra dei trasferimenti della Serie A si è chiuso ufficialmente alle 20.00, ma il mercato degli svincolati è sempre aperto e qualche colpo a parametro zero è ancora ipotizzabile per le squadre italiane. Le big del campionato italiano si sono tutte rinforzate e la nuova stagione da poco iniziata promette già spettacolo per la lotta al vertice. Un possibile colpo da novanta per le grandi della Serie A sarebbe potuto essere Jerome Boateng. Il difensore tedesco si è infatti svincolato dal Bayern Monaco dopo circa un decennio ed è in attesa di una chiamata per trovare club. Un calciatore del suo calibro e della sua esperienza avrebbe fatto comodo a chiunque, ma il possibile colpo per la A salta: come riporta Calciomercato.it, infatti, il calciatore è vicino all’approdo in Ligue 1.

Boateng, niente Serie A: accordo col Lione

L’affare sarebbe in dirittura d’arrivo per il Lione. Il club transalpino sarebbe vicino al centrale classe 1988 svincolato, pronto ad iniziare una nuova entusiasmante avventura dopo 10 anni da protagonista con il Bayern in Bundesliga. Il contratto su cui arriverà la firma di Boateng sarebbe di durata biennale (fino al 2023). Nessun approdo in Italia per il calciatore, che in passato era stato proposto a club come Juventus, Roma e Inter e che invece avrà un futuro in terra francese, dove giocherà per i nuovi colori del Lione.

Un’occasione mancata per la Serie A quella di Jerome Boateng, che a parametro zero sarebbe stato un colpaccio per il torneo. Il calciatore, fratello dell’ex Milan Kevin Prince, ripartirà dal campionato francese, dove metterà al servizio del nuovo club tutta la sua qualità ed esperienza.