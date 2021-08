Arrigo Sacchi ha parlato del bilancio delle big di Serie A dopo le prime due giornate, in particolare della Juventus

La Juventus ha perso la sua prima partita dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e subito sono arrivate, puntuali come un orologio, le critiche rivolte a società, giocatori e allenatore. Il club ha rimpiazzato il portoghese con Moise Kean, forse troppo poco per pensare di colmare la partenza di un cinque volte Pallone d’Oro. Inn queste ultime ore di calciomercato estivo la Juve proverà a riportare a Torino anche Pjanic per cercare di accontentare Allegri, ma i problemi visti contro l’Empoli non lasciano ben sperare. In merito alla Juventus e all’addio di Ronaldo è intervenuto Arrigo Sacchi alla ‘Gazzetta dello Sport’ che si è soffermato sull’importanza delle idee, sopratutto in un mercato che ha visto la fuga di campioni all’estero, tra cui Lukaku, Donnarumma, De Paul e lo stesso Ronaldo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sorpresa Barcellona | Pjanic con lo scambio!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, colpo last-minute a centrocampo | Scoglio ingaggio

Juventus, Sacchi: “Senza idee non vinci”

Ecco le parole di Sacchi: “La Juventus con Cristiano Ronaldo non ha vinto nulla in Europa. Senza dubbio è un fenomeno ma fuori dall’Italia non è andata lontano. Questo significa che se non hai idee o non sai svilupparle non vai da nessuna parte. Potrai vincere in Serie A, ma la Champions no. Che si fa dopo la fuga dei campioni? Si lavora con le idee, quelle non ti abbandonano mai”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, colpo Insigne | Intreccio inaspettato col big

“Ho visto una Juventus disorganica e disorganizzata, quasi appagata. Siamo ancora all’inizio ma ho visto una squadra senza idee e che ha interpretato la partita con sufficienza. Credo si tratti di un problema motivazionale e ovviamente nell’ambiente c’è un po di preoccupazione ma non voglio dare giudizi definitivi”.