L’Inter, durante la sessione estiva di calciomercato, avrebbe rifiutato un big di Serie A, rimasto senza squadra

Il mercato dell’Inter è stato piuttosto complicato, ma alla fine si è rivelato meno tragico del previsto, come hanno già dimostrato i risultati in campionato, che hanno portato il timbro dei nuovi arrivati, uno su tutti Joaquin Correa, ma anche di Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi dovrà essere bravo anche ad inserire Dumfries ma la società ha fatto tutto il possibile per rimpiazzare le pesanti perdite di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, che hanno portato nelle casse nerazzurre quasi 200 milioni di euro, necessari per mettere in sicurezza il club. Pesante è anche l’assenza, per problemi di salute, di Christian Eriksen, rimpiazzata tempestivamente da Beppe Marotta con il colpo Calhanoglu a parametro zero. L’Inter, però, nonostante il caos iniziale, si è mossa con intelligenza, rifiutando anche qualche giocatore di assoluto valore.

Calciomercato Inter, Ribery rifiutato dall’Inter

Tra i giocatori rifiutati dall’Inter, come riportato da ‘interlive.it’, c’è anche Franck , attualmente svincolato dalla Fiorentina. Il suo entourage lo avrebbe proposto ai campioni d’Italia durante questa sessione estiva, ma Marotta ha sempre avuto le idee chiare e ha puntato su profili più giovani, che possano dare garanzie anche in futuro.

Nonostante i suoi 38 anni, il campione francese ha ancora voglia di dire la sua a livelli importanti e presto potrebbe accasarsi all’Hellas Verona, continuando a dare prestigio al campionato di Serie A con le sue giocate da fuoriclasse.