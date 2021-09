Calciomercato, l'Inter ci prova per Witsel | Juventus spiazzata

L’Inter ha messo nel mirino Axel Witsel dal Borussia Dortmund, sfidando la Juventus per il colpo a parametro zero

Diversi sono i calciatori arrivati nell’Inter, che pare non abbia perso qualità nonostante gli addii di Lukaku e Hakimi. Ma il calciomercato non finisce mai di stupire, anche perché ci sono diversi elementi di livello in scadenza nel 2022. Nelle ultime settimane si è parlato di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ma non solo. Anche Axel Witsel ha il contratto che scadrà l’anno prossimo. Il centrocampista belga è stato a lungo cercato dalla Juventus, che resta ancora interessata. E anche la Roma ha espresso gradimento per il giocatore.

Juventus, l’Inter ci prova per Witsel

Axel Witsel è un titolarissimo del Borussia Dortmund, e ha disputato con la maglia del Belgio anche Euro 2020. Classe ’89, avrà 33 anni quando scadrà il contratto con il club tedesco. Ma si sta tenendo in forma, e potrebbe ancora continuare ad altissimi livelli. A zero è un’occasione, e l’Inter starebbe lavorando per piazzare il colpo gratis. Un’offensiva che spiazzerebbe nettamente Juventus e Roma, bisognose di un centrocampista top da affiancare rispettivamente a Locatelli e Veretout.