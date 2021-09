La Juventus non ha chiuso col botto il calciomercato e pensa già ai colpi da effettuare a gennaio: possibile assalto in Premier League

È stato un calciomercato particolare quello vissuto dalla Juventus, che per i primi mesi sembrava piuttosto tranquilla di non voler effettuare mosse importanti e mantenere la squadra del passato ma alla fine si è ritrovata senza Cristiano Ronaldo e con un Locatelli in più, che è l’acquisto più importante di questa sessione estiva.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo ancora distante | Juve e Milan alla finestra!

La società alla fine non ha rimpiazzato a dovere il portoghese ingaggiando Moise Kean e Ihattaren (poi girato in prestito alla Sampdoria), lasciando spazio a nuovi colpi per i prossimi mesi. Per gennaio potrebbe esserci l’occasione Anthony Martial dal Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il centravanti per Allegri | Colpo per il 2022!

Calciomercato Juventus, Martial dice no al Lione: occasione per gennaio. L’Inter osserva

L’attaccante francese è stato già nel mirino dei bianconeri in passato e non è escluso un nuovo assalto nella prossima sessione di calciomercato. Martial ha rifiutato il Lione che si era fatto avanti nelle scorse ore, così come riportato da ‘L’Equipe’ e questo potrebbe essere un indizio per quanto riguarda la Juventus, che può fare un tentativo a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Milan trema | Colpo gratis

L’attaccante francese non avrà molto spazio nel Manchester United visto che c’è già un undici titolare ben preciso e per questo l’addio è più che possibile in futuro, ma vuole comunque una big e la Juventus potrebbe essere una giusta soluzione. Anche se c’è anche l’Inter che resta vigile sul giocatore, che rappresenterebbe una grande occasione per rinforzare un attacco già ben assortito.