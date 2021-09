Calciomercato Juventus, Pjanic in Russia | La situazione

La Juventus non ha concluso il colpo Pjanic per il centrocampo e nelle ultime ore si è fatto vivo lo Zenit con un tentativo

In alcune parti del mondo, e nello specifico d’Europa, il calciomercato è ancora aperto per qualche giorno. Quindi, c’è ancora la possibilità che alcuni calciatori lascino i propri club, soprattutto quelli scontenti. E’ il caso di Miralem Pjanic, che non è ritornato alla Juventus nonostante la sua volontà e la voglia dei bianconeri di riaccoglierlo. I problemi economici hanno impedito al club di effettuare un corposo investimento per l’ingaggio del giocatore senza prima effettuare cessioni. Il futuro del centrocampista bosniaco, però, potrebbe comunque essere altrove. In Russia, per esempio, il mercato chiuderà il prossimo 7 settembre.

Juventus, lo Zenit ci prova per Pjanic

Pjanic, però, non rientra nei piani di Ronald Koeman, allenatore del Barcellona. Per i catalani, l’operazione con Arthur dell’anno scorso è stata completamente sbagliata. Ecco perché vorrebbero fortemente privarsi del giocatore. In Russia, lo Zenit ha effettuato un tentativo last minute per mettere le mani sul bosniaco. Tuttavia, è arrivata la risposta negativa di Pjanic che vorrebbe ancora continuare in un campionato di prima fascia. La Juventus resta spettatrice interessata, anche perché l’interesse non è tramontato.