Calciomercato Juventus e Roma, uno svincolato per la fascia | I dettagli

Juventus e Roma potrebbero sfidarsi per uno svincolato di lusso che ieri ha rescisso il contratto: i dettagli

La finestra di calciomercato estiva si è conclusa ieri in gran parte d’Europa. Mentre in Italia è finito tutto alle 20:00, in Inghilterra e in Spagna è andato avanti fino a mezzanotte. Sul gong c’è stato un triplo affare clamoroso, con Saul al Chelsea, Griezmann all’Atletico Madrid e De Jong al Barcellona. Poi c’è il Tottenham, che ha rescisso il contratto di Serge Aurier. Il terzino destro ivoriano non farà più parte della rosa degli Spurs ed è attualmente svincolato. Da oggi potrà liberamente firmare con qualsiasi squadra voglia e, vista la qualità del giocatore, ha estimatori anche in Serie A: ci sono Juventus e Roma.

Juventus e Roma, offerto Aurier

Serge Aurier sarebbe già stato offerto a diversi club europei tramite intermediari, e tra questi ci sono Juventus e Roma. I bianconeri, come dimostrato negli ultimi anni, sono sempre molto attenti all’ingaggio di nuovi calciatori a parametro zero. L’ivoriano potrebbe rinforzare la fascia destra, apparsa in difficoltà nelle prime giornate di campionato così come il resto dei reparti. Poi c’è la Roma, con Mourinho che conosce bene il giocatore avendolo già allenato al Tottenham.