Calciomercato Juventus, doppio colpo a zero | Dal Bayern Monaco!

Calciomercato Juventus: occhi puntati anche sui possibili colpi a parametro zero nel 2022. Occasioni in casa Bayern Monaco: tutti i dettagli

Si è conclusa con il ritorno di Moise Kean la campagna acquisti della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. La rosa bianconera è stata arricchita soprattutto dall’arrivo di Locatelli a centrocampo, e in attacco è arrivato anche il giovane brasiliano Kaio Jorge. Pesa, però, la partenza del miglior giocatore in rosa, Cristiano Ronaldo. Un addio rimpiazzato dal solo Kean e che preoccupa i tifosi. Tuttavia, la Juve si candida a tornare protagonista anche sul calciomercato in vista delle prossime sessioni. Sempre con un occhio di riguardo alle occasioni a parametro zero. Ecco due possibili colpi dal Bayern Monaco: tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, occasione a zero sfumata | Approda in Ligue 1

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il centravanti per Allegri | Colpo per il 2022!

Calciomercato Juventus, doppia occasione in casa Bayern Monaco | Affari a parametro zero!

Non solo Goretzka. Il Bayern Monaco ha altri due giocatori in scadenza di contratto nel giugno 2022, al termine della prossima stagionale. Si tratta di Sule e Tolisso. Il centrocampista francese, in particolare, è stato a lungo accostato alla Juventus e potrebbe tornare di moda già nei prossimi mesi. A partire da gennaio, infatti, in caso di mancato rinnovo col club bavarese i due calciatori saranno liberi di accordarsi con una nuova squadra per l’arrivo a parametro zero dal primo luglio. La società bianconera resta così alla finestra e osserva interessata la situazione rinnovi in casa Bayern. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, post Ibra in Serie A | Colpo a parametro zero per giugno

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, decisione presa | Il piano per l’erede di Ronaldo

Sule e Tolisso rappresentano due importanti occasioni a zero e Cherubini resta in agguato per un possibile e clamoroso doppio colpo in casa Bayern Monaco. Occhi già puntati, dunque, anche sulle scadenze 2022. Si profilano mesi piuttosto caldi anche su questo fronte.