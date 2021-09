Calciomercato Milan, PSG pigliatutto | Trovato l'accordo!

Il Milan cerca il rinnovo di Franck Kessie, ma il PSG avrebbe piazzato l’offensiva giusta per siglare l’accordo col giocatore

Il Milan ha perso Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero e c’è un altro top player in scadenza di contratto, che potrebbe replicare la stessa situazione. Si tratta di Franck Kessie, con la trattativa per il rinnovo in fase di stallo. Nel 2022 potrebbe lasciare gratis i rossoneri e diversi sono i top club europei che si sono fatti avanti fin qui, proponendo buone offerte al procuratore che chiede sui 6-7 milioni di euro a Paolo Maldini. Una delle squadre interessate è la Juventus, ma nelle ultime ore anche il Paris Saint-Germain avrebbe intavolato una trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, erede di Handanovic | Doppio colpo fra i pali

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Roma, sfida per lo svincolato di lusso

Milan, Kessie al PSG

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, la richiesta di 6 milioni di euro di Kessie al Milan non sarà accontentata. Il centrocampista ivoriano avrebbe chiuso un accordo con il PSG, che ha visto sfumare Camavinga andato al Real Madrid. Una trattativa lampo secondo il portale spagnolo, che spiazza completamente il Milan e anche la Juventus, da tempo interessata a Kessie per il tassello tanto desiderato da Massimiliano Allegri per il proprio centrocampo. Il club rossonero vedrebbe il suo gioiello andare a Parigi proprio come successo con Donnarumma.