Il direttore sportivo della Roma al termine del calciomercato estivo fa il punto in conferenza stampa parlando di Pellegrini e Mourinho

La sessione estiva di calciomercato è terminata ieri sera alle 20, dunque per le squadre di Serie A è tempo di bilanci. In casa Roma sono stati diversi gli acquisti importanti, come quello di Tammy Abraham dal Chelsea, ma anche gli addii sono stati molteplici come quello di Edin Dzeko, passato all’Inter.

Quest’oggi il direttore sportivo Tiago Pinto si è presentato in conferenza stampa, parlando prima dell’arrivo di José Mourinho: “Abbiamo portato a Roma il migliore allenatore al mondo. Sono orgoglioso e felice di lavorarci ogni giorno, lo seguo da quando ero bambino. Abbiamo fatto delle valutazioni e sappiamo perfettamente dove può arrivare questa squadra. Poi non serve Mourinho per capire che manca esperienza in panchina, ma lui farà crescere i giovani”.

Calciomercato Roma, Pinto allo scoperto sul rinnovo di Pellegrini: “Non vedo problemi”

La questione rinnovi è una di quelle da risolvere adesso in casa Roma. Al momento il più importante sembrerebbe essere quello di Lorenzo Pellegrini, visto che il suo contratto scadrà a giugno del prossimo anno.

Della questione ha parlato anche Tiago Pinto oggi in conferenza stampa svelando: “Lui vuole rinnovare e noi vogliamo che lo faccia. Quindi non vedo problemi”. Poi sul calciomercato della Roma svela i rimpianti: “Volevamo prendere Xhaka e un rifiuto non fa mai piacere. Le cessioni di Dzeko, Pedro e Florenzi? Tutti e tre volevano andare via”.