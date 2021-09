L’Inter potrebbe cedere Stefan De Vrij a seguito delle difficoltà per il rinnovo: il sostituto arriverebbe gratis dal Milan

Con il calciomercato terminato, i club di Serie A devono pensare ai rinnovi dei propri gioielli. L’Inter, nello specifico, ha trovato qualche anno fa una colonna in Stefan De Vrij, arrivato nel 2018 a parametro zero dalla Lazio. Il suo contratto scadrà nel 2023 e sono iniziate le trattative per il rinnovo. Che non è semplice, dato che il procuratore del giocatore è Mino Raiola. Il super agente ha le idee chiare su quali devono essere le richieste, e al momento l’Inter non può permettersi salti eccessivamente troppo più lunghi della gamba.

Inter, rischio cessione per De Vrij: c’è Romagnoli

Beppe Marotta sa sempre come districarsi dalle situazioni poco comode. Il rischio cessione per De Vrij c’è, dato che non c’è l’accordo per il rinnovo del contratto con Raiola. E l’Inter per il sostituto starebbe pensando ad Alessio Romagnoli, assistito proprio dal super agente e sempre più ai margini del Milan con l’esplosione di Tomori. Il capitano rossonero arriverebbe a parametro zero, visto il contratto in scadenza nel 2022. Situazione tutta da monitorare, col difensore italiano che interessa anche alla Juventus.